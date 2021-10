Prodotti friulani e corsie a tema per il nuovo superstore Conad di Tavagnacco

(Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Cade dal carrello elevatore mentre lavora nel cantiere in Friuli: è grave Addio all'alpino Peressan, reduce di guerra e partigiano: aveva 101 anni Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prodotti friulani

Friuli Oggi

L'assortimento si completa con un ampio assortimento dia marchio, dilocali "Sapori & Dintorni" e di referenze provenienti da aziende del territorio udinese e friulano. Insieme ......un circuito che permetta di informare i consumatori in modo trasparente sull'origine deie ... (Visited 25 times, 25 visits today) Ultime notizie: I viticultori dei Collifanno squadra ...UDINE. Nelle province di Udine e Pordenone il prodotto interno lordo cala meno del resto d’Italia e del Nordest. Nel 2020 quando il contagio da coronavirus non accennava a diminuire, rispetto all’anno ...La App è già disponibile sugli store iOs e Android. Conta su 200 produttori artigianali, 10mila prodotti tipici e più di 800 ristoranti in portafoglio. Così la filiera si accorcia e i ristoratori risp ...