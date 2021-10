Problemi muscolari per Calabria: lascia il ritiro della Nazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Davide Calabria non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida col Belgio di domani pomeriggio, valida per il 3° posto della Nations League. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare rientro a Milanello, dove si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Davidenon sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida col Belgio di domani pomeriggio, valida per il 3° postoNations League. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e hato ilper fare rientro a Milanello, dove si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : L'esterno del Milan ha accusato un fastidio all'adduttore destro e farà rientro a Milanello per sottoporsi ad alcun… - noianononhodet1 : @ConteLoRusso1 @triglione72 guarda per assurdo era meglio pagarlo di più per meno tempo...secondo me ci stiamo imba… - gaetano_fortini : @massimozampini Se mettere le cose a posto vuol dire rinnovare Dybala per monetizzare il possibile la prossima esta… - brugnolovpl : @paolokanta @durezzadelviver Il mio medico di base non ha negato. Ha detto che pur essendo favorevole al vaccino, n… - AndreaBauzano : @The_Colonnello @FabrizioGuerrin @soniamazzocchi7 @EnricoTurcato Già poveretto, sara molto difficile per lui andare… -