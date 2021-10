(Di sabato 9 ottobre 2021)del quotidiano “Il”, edizione del 9 ottobre 2021, si parla della questione razzismo nel calcio con il caso. spazio all’indagine dell’Unione Europea sui fondi destinati al Sud. Il Parlamento europeo assicura che vigilerà sul rispetto degli impegni per colmare i divari. E intanto sul versante istruzione cresce ancora di più il divario con il Nord. Intanto, sul fronte vaccini, c’è il via libera per la terza dose a chi ha più di 60 anni. Inanche la storia della canzone più famosa di John Lennon, ovvero “Imagine”. Nel taglio alto, invece, si parla della questione razzismo nel calcio con il caso, il centrale del Napoli, senegalese, che è stato offeso da un tifoso della Fiorentina che lo ha apostrofato così a fine ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI | Mancini e Vialli offshore: tutti zitti [Continua su - Avvenire_Nei : La prima pagina di oggi - ilriformista : ?? La prima pagina del #Riformista dell'#8ottobre ?? ABBONATI SUBITO: - napolipiucom : PRIMA PAGINA IL MATTINO- Koulibaly, identificato il colpevole: arriva la stangata #IlMattino #napoli… - demian_yexil : RT @paolo_stillo: LAnotizia prima pagina -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

casanapoli.net

'Sono tre anni che conduco questo programma ma è lapiù bella che ho fatto. Manuel - chede ...di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa. ...... con il giovane nuotatore che riceve le emozionate parole di Alfonso Signorini : " Lapiù ... mercoledì mattina, si è mostrato in piedi per lavolta nella Casa del Grande Fratello Vip . Il ...Prima pagina di Tuttosport, del 9 ottobre 2021, in edicola, spazio alla questione razzismo negli stadi e ai cori a Koulibaly.Prima pagina del Corriere dello Sport, del 9 ottobre 2021, in edicola, spazio alle parole di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli .