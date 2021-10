Previsioni meteo, nuovo affondo scandinavo. "Maltempo potenzialmente molto pericoloso" (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ottobre 2021 - L' Italia è piombata in pieno autunno e la situazione non migliorerà durante la prossima settimana. Anzi, farà ancora più freddo secondo gli esperti di Previsioni meteo . Buona ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ottobre 2021 - L' Italia è piombata in pieno autunno e la situazione non migliorerà durante la prossima settimana. Anzi, farà ancora più freddo secondo gli esperti di. Buona ...

Advertising

medicojunghiano : RT @ilpost: Le previsioni meteo per domenica 10 ottobre - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno min 19 max 19 - Mediagol : Meteo, Palermo: pioggia e schiarite, le previsioni di sabato 9 ottobre - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Avvio di WEEKEND stabile, ma con qualche disturbo in arrivo nel LAZIO; le previsioni - LiveSicilia : Meteo, nuvole e pioggia al Sud: le previsioni per la Sicilia -