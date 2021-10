Preti che aiutano i no vax, il richiamo del vescovo Beschi: “Vaccinarsi è fondamentale” (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il caso dei sacerdoti delle parrocchie di Ambivere, Mapello e Valtrighe, don Alessandro Nava, don Emanuele Personeni e don Andrea Testa, promotori del documento intitolato “Covid-19, i conti non tornano”, pieno di riferimenti alla “vaccinazione sperimentale” e un appello a raccogliere fondi in favore di chi non vuole Vaccinarsi e ha bisogno dei tamponi, interviene il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, con un comunicato in cui sottolinea l’importanza delle vaccinazioni: “Facendo seguito a situazioni di sconcerto createsi nelle Parrocchie di Mapello e Ambivere in relazione ai comportamenti da tenersi per garantire la sicurezza sanitaria dei fedeli che partecipano alla vita di tali comunità – le parole del vescovo Beschi – , riconducibile al contagio da Covid-19, ribadisce le ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il caso dei sacerdoti delle parrocchie di Ambivere, Mapello e Valtrighe, don Alessandro Nava, don Emanuele Personeni e don Andrea Testa, promotori del documento intitolato “Covid-19, i conti non tornano”, pieno di riferimenti alla “vaccinazione sperimentale” e un appello a raccogliere fondi in favore di chi non vuolee ha bisogno dei tamponi, interviene ildi Bergamo, Monsignor Francesco, con un comunicato in cui sottolinea l’importanza delle vaccinazioni: “Facendo seguito a situazioni di sconcerto createsi nelle Parrocchie di Mapello e Ambivere in relazione ai comportamenti da tenersi per garantire la sicurezza sanitaria dei fedeli che partecipano alla vita di tali comunità – le parole del– , riconducibile al contagio da Covid-19, ribadisce le ...

Advertising

nuovavita : @dottorbarbieri Sia mai che hanno le stufette a gasolio o i 'preti' a carbonella ?????????? - Vitotedesco4 : @capasso_mike @dDinoPirri Vede il fatto è che finalmente lo Spirito che opera nel mondo sta facendo in modo che i… - semplic44495690 : RT @semplic44495690: Cercate i messaggi che ci hanno lasciato i preti santi, e state lontani da quelli che oggi che si spacciano per sacerd… - Peter81115921 : @intuslegens @w3r1ns Mentre fino a ieri che le vacche scoraggiavano non c'era ozono loro parlavano ed il loro fiato… - giovanepadawan : @mattino5 Pare che in Afghanistan ci siano alcune missioni attualmente prive di sacerdoti. Potrebbero inviare lì qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Preti che L'orrore dei delitti di pedofilia Vorrei però fermarmi su un tema, che nel dibattito riemerge continuamente: la critica mossa alla regola del celibato per i preti, quasi che esso li esponesse maggiormente a una sessualità deviata. Di ...

I preti del futuro, un problema sinodale ... nonostante mascherine e posti distanziati, le comunità si sono strette attorno ai loro preti . Forse il timore che potrebbero essere ?gli ultimi nella storia del paese, ma certamente la riconoscenza ...

Preti che aiutano i no vax, i sindaci di Ambivere e Mapello al vescovo: “Privi di ogni credibilità” BergamoNews.it Preti operai in Toscana, il docufilm in anteprima a Firenze e Empoli Un documentario che racconta la storia di tre preti operai in Toscana e della loro esperienza rivoluzionaria, sia per la società civile che per la Chiesa ...

Salvatore Veca a Firenze: tra passato e rinascita del Centro fiorentino Opinion leader Firenze – Salvatore Veca tenne la cattedra di Filosofia Politica all’Università di Firenze dal 1986 al 1990. Io lo avevo già conosciuto a un “mercoledì” di Paolo Rossi, quando venne a presentare il su ...

Vorrei però fermarmi su un tema,nel dibattito riemerge continuamente: la critica mossa alla regola del celibato per i, quasiesso li esponesse maggiormente a una sessualità deviata. Di ...... nonostante mascherine e posti distanziati, le comunità si sono strette attorno ai loro. Forse il timorepotrebbero essere ?gli ultimi nella storia del paese, ma certamente la riconoscenza ...Un documentario che racconta la storia di tre preti operai in Toscana e della loro esperienza rivoluzionaria, sia per la società civile che per la Chiesa ...Firenze – Salvatore Veca tenne la cattedra di Filosofia Politica all’Università di Firenze dal 1986 al 1990. Io lo avevo già conosciuto a un “mercoledì” di Paolo Rossi, quando venne a presentare il su ...