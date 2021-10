Prescriveva diete e regimi alimentari senza alcun titolo | denunciato falso biologo-nutrizionista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dai 60 agli 80 euro per una dieta, con visita medica pure gli integratori per aiutare a dimagrire. Peccato che lo specialista non fosse in realtà ilche si vantava di essere. A scoprire la truffa ai danni di inconsapevoli pazienti i Carabinieri del NAS di Latina che hanno accertato, in un piccolo Comune a poca distanza da Latina, che un uomo stava esercitando abusivamente la professione di. Leggi anche: Latina. Droga, gioielli e denaro sospetto: arrestato pluripregiudicato 45enne I militari lo hanno colto in flagranza, all’interno del suo studio, intento a svolgere atti tipici della professione, quali l’esecuzione di anamnesi nutrizionali e la prescrizione dipersonalizzati. Ilprofessionista è stato ...