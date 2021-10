Prenota ecodoppler  a Palermo | l’ospedale  la manda a Lampedusa

(Di sabato 9 ottobre 2021) La denuncia di una 33enne di Monreale: «Per le spese di viaggio l’operatore mi ha detto di rivolgermi all’assessorato». Dopo le polemichele trova un posto in città. Le proteste sui social: «È successo anche a me, sull’isola la sanità è un disastro già da prima del covid»

infoitinterno : Prenota ecodoppler a Palermo, ospedale la manda a Lampedusa - paolo_r_2012 : RT @StefaniaFalone: Palermo, prenota un ecodoppler ma le fissano l’esame a Lampedusa: «Chieda il rimborso dei biglietti aerei» https://t.co… - StefaniaFalone : Palermo, prenota un ecodoppler ma le fissano l’esame a Lampedusa: «Chieda il rimborso dei biglietti aerei» - infoitinterno : Prenota l'esame ecodoppler a Palermo, ma l'ospedale la manda a Lampedusa - infoitinterno : Prenota ecodoppler a Palermo, Asp la manda a Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : Prenota ecodoppler

Il costo dell', biglietti aerei a parte, è di 41 euro e 30 centesimi. 'Non c'è stato verso di fare comprendere all'operatore che era impossibile per noi raggiungere Lampedusa - racconta la ...E' accaduto a una 33enne di Monreale che è andata al Cup dell 'ospedale Civico di Palermo per prenotare unvenoso e arterioso agli arti inferiori. Al centro unico le è stato dato il foglio la prenotazione per venerdì prossimo ma si è sentita rispondere che - per l'esame - avrebbe dovuto ...