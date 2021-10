"Prenditi 50mila euro ". Ma l'assessore incastra l 'intermediaria

Ultime Notizie dalla rete : Prenditi 50mila

il Giornale

Gli avevano offerto una tangente da 50.000 euro per un evento musicale, pari al 10% del mezzo milione garantito come sponsor dalla Regione Sicilia. Ma lui, l'assessore regionale al Turismo, Sport e ...Gli avevano offerto una tangente da 50.000 euro per un evento musicale, pari al 10% del mezzo milione garantito come sponsor dalla Regione Sicilia. Ma lui, l'assessore regionale al Turismo, Sport e ...Manlio Messina di FdI, assessore di Regione Sicilia al Turismo e allo Sport, ha rifiutato una tangente di 50.000 euro e ha informato i carabinieri dell'offerta sporca ...