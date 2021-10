Premier League pazza di Pape Cisse: non c’è solo il Liverpool sul difensore (Di sabato 9 ottobre 2021) Liverpool, Everton e Arsenal sono in corsa per Pape Abou Cisse dell’Olympiacos: il difensore lascerà la Grecia Liverpool, Everton e Arsenal sono in corsa per Pape Abou Cisse, difensore di proprietà dell’Olympiacos. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i tre club di Premier League vorrebbero strappare il calciatore durante la finestra invernale di calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021), Everton e Arsenal sono in corsa perAboudell’Olympiacos: illascerà la Grecia, Everton e Arsenal sono in corsa perAboudi proprietà dell’Olympiacos. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i tre club divorrebbero strappare il calciatore durante la finestra invernale di calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

