Prelemi: dopo la vittoria si festeggia. Il romantico weekend a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) I Prelemi, dopo la vittoria di Pierpaolo a Tale e Quale Show, si concedono un sabato Romano alternativo. Ecco come stanno festeggiando dopo la meravigliosa e inaspettata vittoria di ieri sera di Pierpaolo Pretelli nel talent show Tale e Quale Show, oggi i Prelemi si concedono un weekend Romantico a Roma. I due fidanzati si regalano dei momenti speciali per le strade Romane con i monopattini elettrici a noleggio. L’esilarante scena, dove Giulia è al volante del suo monopattino è stata immortalata da Pierpaolo nelle stories del suo profilo Instagram in cui afferma: “Guardatela la Salemi al volante, pericolo costante”. La coppia con tanta semplicità sta trascorrendo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Iladi Pierpaolo a Tale e Quale Show, si concedono un sabatono alternativo. Ecco come stannondola meravigliosa e inaspettatadi ieri sera di Pierpaolo Pretelli nel talent show Tale e Quale Show, oggi isi concedono un. I due fidanzati si regalano dei momenti speciali per le stradene con i monopattini elettrici a noleggio. L’esilarante scena, dove Giulia è al volante del suo monopattino è stata immortalata da Pierpaolo nelle stories del suo profilo Instagram in cui afferma: “Guardatela la Salemi al volante, pericolo costante”. La coppia con tanta semplicità sta trascorrendo ...

Advertising

marghe6820091 : RT @ETuttoMagico: Ciò che mi rende debole è che Pier nonostante sappia che non potrà mai avere in studio Giulia a supportarlo,chiamandola i… - Stefycr7T : RT @adorototale: Per me è lui che prima la sfotte e subito dopo si preoccupa per lei?????? #PRELEMI - 90_puste : RT @ETuttoMagico: Ciò che mi rende debole è che Pier nonostante sappia che non potrà mai avere in studio Giulia a supportarlo,chiamandola i… - soledad_crystal : RT @adorototale: Per me è lui che prima la sfotte e subito dopo si preoccupa per lei?????? #PRELEMI - Monica16961926 : RT @amore_prelemi_t: Io ancora super gasataaaaa???????????????? mamma mia la goduriaaaaaa?????? sono troppo orgogliosa e fiera di Te @pierpaolopret… -