Preghiamo oggi 9 ottobre la Madonna del Rosario di Pompei | ecco le sue grandi promesse

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo sette lunghi anni d’inferno, inizia per lui un’altra vita: un giorno, proprio mentre stava pregando, la Vergine gli rivela 15 straordinarielegate alla recita delè mese mariano, in particolare dedicato alladel: straordinarie leche la Santa Vergine fa a chi lo prega. Ricordiamo non solo l’inizio della L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloVerdelli : Senza fine. 19 #Mortisullavoro in 5 giorni, 4 solo oggi, intossicati durante una vendemmia. Presidente Draghi, lei… - dodicinove : RT @UnSalmoAlGiorno: ?? Oggi paramenti verdi ?? ?? Tempo ordinario #Preghiamo Sal 25,4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tu… - manuel_y_jesus_ : RT @UnSalmoAlGiorno: ?? Oggi paramenti verdi ?? ?? Tempo ordinario #Preghiamo Sal 25,4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tu… - SF_RL_Featuring : Oggi, sabato, preghiamo e meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario - RemigioRuberto : #PapaFrancesco #preghiera - #PreghiamoInsieme oggi per tutte le persone che soffrono e sono tristi perché sono sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

: a te Signore la gloria, a noi la vergogna, questo è il momento della vergogna", ha ...sono state 216mila le vittime di pedofilia ad opera degli ecclesiastici transalpini dal 1950 ad, ...REGGIO EMILIA - E' in vigore dail nuovo numero di prenotazione telefonica dell'Ausl per visite ed esami. Ma la partenza non è ... I nostri operatori sono momentaneamente occupati, ladi ...Dopo sette lunghi anni d’inferno, inizia per lui un’altra vita: un giorno, proprio mentre stava pregando, la Vergine gli rivela 15 straordinarie promesse legate alla recita del Rosario.