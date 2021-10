Polonia vs Ue, era il 1964 quando si sancì il primato del diritto comunitario (grazie all’Italia) (Di sabato 9 ottobre 2021) Il massimo organo giurisdizionale polacco ritiene, con enfasi, che il diritto interno prevale sui trattati Ue, e allora perché aderire all’Unione europea nel maggio del 2004? Del resto, il primato – tecnicamente “la preminenza” – della legislazione comunitaria nella gerarchia delle fonti non è un fatto nuovo. È dagli anni 60 che la Corte europea di Giustizia sancisce quel principio, tutto iniziò con una nota pronuncia che interessava l’Italia, la sentenza Costa versus Enel emessa nel luglio del 1964. L’Alta Corte europea, chiamata a pronunciarsi dal Giudice conciliatore di Milano sul rapporto tra diritto interno e legge comunitaria per la prima volta affermò: “A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio Ordinamento giuridico, integrato nell’Ordinamento degli Stati membri. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il massimo organo giurisdizionale polacco ritiene, con enfasi, che ilinterno prevale sui trattati Ue, e allora perché aderire all’Unione europea nel maggio del 2004? Del resto, il– tecnicamente “la preminenza” – della legislazione comunitaria nella gerarchia delle fonti non è un fatto nuovo. È dagli anni 60 che la Corte europea di Giustizia sancisce quel principio, tutto iniziò con una nota pronuncia che interessava l’Italia, la sentenza Costa versus Enel emessa nel luglio del. L’Alta Corte europea, chiamata a pronunciarsi dal Giudice conciliatore di Milano sul rapporto trainterno e legge comunitaria per la prima volta affermò: “A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio Ordinamento giuridico, integrato nell’Ordinamento degli Stati membri. I ...

