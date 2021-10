Polonia contro Ue, Ungheria sta con Varsavia (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ungheria sostiene la Polonia nella ‘sfida’ contro l’Ue. Budapest si schiera ufficialmente a favore della decisione della Corte Suprema di Varsavia che esprime incompatibilità fra la costituzione polacca e parti del diritto dell’Ue. Un decreto firmato oggi dal premier magiaro Viktor Orban saluta la sentenza polacca, affermando che è dovuta “alle cattive pratiche delle istituzioni europee, che non rispettano il principio di sussidiarietà e cercano di deprivare i diritti degli Stati membri, diritti mai conferiti all’Unione Europea, con la furtiva estensione dei poteri senza emendare i Trattati dell’Unione Europea”. “La primazia della legge europea può avere la precedenza solo in aree dove l’Unione Europea ha la competenza, la cui cornice è definita dai Trattati dell’Unione Europea”, si legge nella traduzione in ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) L’sostiene lanella ‘sfida’l’Ue. Budapest si schiera ufficialmente a favore della decisione della Corte Suprema diche esprime incompatibilità fra la costituzione polacca e parti del diritto dell’Ue. Un decreto firmato oggi dal premier magiaro Viktor Orban saluta la sentenza polacca, affermando che è dovuta “alle cattive pratiche delle istituzioni europee, che non rispettano il principio di sussidiarietà e cercano di deprivare i diritti degli Stati membri, diritti mai conferiti all’Unione Europea, con la furtiva estensione dei poteri senza emendare i Trattati dell’Unione Europea”. “La primazia della legge europea può avere la precedenza solo in aree dove l’Unione Europea ha la competenza, la cui cornice è definita dai Trattati dell’Unione Europea”, si legge nella traduzione in ...

silvia_sb_ : Ma i nazionalisti che urlano “W la Polonia” per la decisione della Corte contro l’UE, si son resi conto che parliam… - Ettore_Rosato : Eu è nata per abbattere i muri non costruirli. #Polonia attacca le basi del diritto #EU mentre le voci contro fili… - tg2rai : In #Polonia la Corte Costituzionale dichiara prevalente il diritto nazionale su quello comunitario e si apre un nuo… - ronas58 : RT @silvia_sb_: Ma i nazionalisti che urlano “W la Polonia” per la decisione della Corte contro l’UE, si son resi conto che parliamo di una… - Cresselia1 : RT @silvia_sb_: Ma i nazionalisti che urlano “W la Polonia” per la decisione della Corte contro l’UE, si son resi conto che parliamo di una… -