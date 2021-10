Pistoiese-Teramo | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nel Girone B diC si affrontano, match valido per l’ottava giornata di campionato. Scontro salvezza tra le due squadre che occupano i bassifondi della classifica, con gli abruzzesi che precedono i toscani di un solo punto. I padroni di casa vengono dal bel pareggio a reti bianche contro il Siena, che ha dato fiducia agli uomini di Sassarini nonostante la classifica precaria. Gli ospiti vengono dalla vittoria contro la Viterbese, la prima in campionato, che ha consentito alla squadra di fare un balzo in avanti e salire a quota 6 punti. Entrambe le squadre cercano la seconda vittoria del loro cammino e un’eventuale sconfitta potrebbe complicare ancora di più i piani salvezza. Le ultime da, con lee la ...

... Pescara, Modena 12 Imolese, Pontedera 11 Entella, Gubbio, Olbia 10 Vis Pesaro 9 Carrarese 8 Montevarchi, Lucchese 75 Grosseto, Fermana 4 Viterbese 3 GIRONE C Ore 17.00 Messina - ... Per la 8a giornata del girone B di Serie C si affrontano. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.30 di sabato 9 ottobre e la partita sarà ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Pistoiese-Teramo, match del girone B di Serie C 2021/2022: diretta su Eleven Sports ...Modena a caccia del 4° hurrà di fila alle 17,30, a Montevarchi. Alla stessa ora Siena impegnato a Fermo, mentre il Gubbio riceve il Pontedera; chiude il quadro odierno la sfida tra Pistoiese e Teramo.