(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il giudizio – tagliente – del parlamentareDe Luca sul Movimento 5salernitano non può sorprendere. Sia a causa dei continui attacchi al suo partito ed a suo padre, sia a causa della scelta di sostenere il principale antagonista di Vincenzo Napolicarica di Sindaco: Elisabetta Barone. Giudizio argomentato. Il presupposto è… strutturale. “A Roma collaboro in maniera seria ed efficace con tanti colleghi del M5S. Con la vice ministro Castelli abbiamo ottenuto risultati non scontati, dotando Napoli erispettivamente di 246 e 30 milioni per rilanciare e sostenere i bilanci e garantire la continuità dei servizi pubblici. Il Movimento 5sta attraversando una fase di transizione di cui siamo tutti al corrente. Se ...

Advertising

anteprima24 : ** Piero taglia i 5 Stelle: 'A ##Salerno fermi alla preistoria politica' (VIDEO) ** - fri_fabrizio : Guarda cosa ho trovato! Cappotto Donna Piero Guidi Taglia S Parka Giacca Piuma D'oca Italy Women's Coat… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero taglia

anteprima24.it

Nel frattempo la Procura di Milano , con i sostituti Giovanni Polizzi eBasilone, ha ... presentato da Borghezio come 'il soldato politico della terza Lega della Terza posizione': 'È une ...Come riportato da Calciomercato.com, uno degli obbiettivi di Giuseppe Marotta eAusilio è ... bisogna lavorare di 'e cuci'. La prima mossa è e dovrà essere 'salutare' i contratti di ...SBK: Michele Pirro centra la 50esima vittoria in carriera nel CIV Superbike a Vallelunga. Alessandro Delbianco cade e poi recupera fino alla seconda posizione. Gabriele Ruiu regala il primo podio alla ..."Terza Lega? No, non c’è una terza Lega. La Lega è una sola, non c’è neanche una seconda. Non esiste la terza Lega". Così a LaPresse il consigliere regionale ...