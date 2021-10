Petrolio boom, stangata sulla spesa. Alle famiglie costerà 250 euro in più (Di sabato 9 ottobre 2021) Greggio ai massimi dal 2014, volano i prezzi. In arrivo salasso per pasta, pane, carne, caffè, ortofrutta e olio. La grande distribuzione: cercheremo di contenere gli aumenti di ACHILLE PEREGO Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Greggio ai massimi dal 2014, volano i prezzi. In arrivo salasso per pasta, pane, carne, caffè, ortofrutta e olio. La grande distribuzione: cercheremo di contenere gli aumenti di ACHILLE PEREGO

