Perché la Red Bull di Max Verstappen ha cambiato colore nel Gp di Turchia (Di sabato 9 ottobre 2021) Che cosa ci fa Max Verstappen vestito di bianco e rosso, e Perché guida una Red Bull dello stesso colore? Domanda spontanea per chi si mette a seguire in tv il Gran Premio di Formula 1 in questi giorni. La risposta è semplice: è un regalo. Peccato che il «pacchetto» sia arrivato in un posto diverso rispetto alla sua destinazione originaria: dall'8 al 10 ottobre si doveva infatti correre in Giappone; a causa della pandemia, però, l'appuntamento a Suzuka è stato cancellato e sostituito con quello di Istanbul. L'omaggio era dedicato alla Honda, che fornisce i motori a Red Bull e Alpha Tauri, e che in questo fine settimana avrebbe dovuto vivere il suo ultimo gran premio di casa prima dell'addio, già annunciato, alla Formula 1 (il prossimo anno la casa giapponese continuerà a supportare i due team nella ... Leggi su gqitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Che cosa ci fa Maxvestito di bianco e rosso, eguida una Reddello stesso? Domanda spontanea per chi si mette a seguire in tv il Gran Premio di Formula 1 in questi giorni. La risposta è semplice: è un regalo. Peccato che il «pacchetto» sia arrivato in un posto diverso rispetto alla sua destinazione originaria: dall'8 al 10 ottobre si doveva infatti correre in Giappone; a causa della pandemia, però, l'appuntamento a Suzuka è stato cancellato e sostituito con quello di Istanbul. L'omaggio era dedicato alla Honda, che fornisce i motori a Rede Alpha Tauri, e che in questo fine settimana avrebbe dovuto vivere il suo ultimo gran premio di casa prima dell'addio, già annunciato, alla Formula 1 (il prossimo anno la casa giapponese continuerà a supportare i due team nella ...

