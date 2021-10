“Per una nuova destra”: perché leggere il libro di Capezzone (Di sabato 9 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Video-2021-10-07-at-15.51.41.mp4 Oggi parliamo dell’ultimo libro di Daniele Capezzone, Per una nuova destra. In questo video cerchiamo di cogliere il cuore di questo volume: la limitazione del potere per garantire le libertà dei cittadini. E raccontiamo un aneddoto curioso su Margaret Thatcher e Michail Gorba?ëv. Sentite un po’ qui… Giancristiano Desiderio, 9 ottobre 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Video-2021-10-07-at-15.51.41.mp4 Oggi parliamo dell’ultimodi Daniele, Per una. In questo video cerchiamo di cogliere il cuore di questo volume: la limitazione del potere per garantire le libertà dei cittadini. E raccontiamo un aneddoto curioso su Margaret Thatcher e Michail Gorba?ëv. Sentite un po’ qui… Giancristiano Desiderio, 9 ottobre 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

reportrai3 : I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacch… - ladyonorato : Le miocarditi dopo #Pfizer sono così “rare” che in Israele prescriveranno a tutti coloro che lo fanno di evitare at… - marattin : In USA alzano al 39% le tasse sui redditi oltre i 450.000$ (da noi quell’aliquota vige sui redditi oltre i 28.000€)… - Salvato27591666 : RT @25O319: È tutta una commedia. Hanno venduto il loro popolo a Big Pharma per 30 denari e se non rispettano gli impegni niente bonifico.… - Masssss981 : @Emma06775296 @VasilePostolac5 @emmevilla Quindi è terrorismo anche questo ? Per prima cosa fai la somma di ogni gr… -