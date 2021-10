Per Meloni i fascisti sono gli “utili idioti della sinistra”, ma sono ancora tutti lì (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ una Giorgia Meloni che prende posizioni piuttosto chiare quella che oggi parla sulle colonne de Il Corriere della Sera, salvo però rimanere mite nei fatti. Ai microfoni di Paola Di Caro la leader di Fratelli d’Italia prende posizioni molto chiare, impossibili da fraintendere: “immaginare che Fratelli d’Italia possa essere influenzato o peggio manovrato da gruppi di estrema destra è ridicolo e falso. E dico che queste campagne servono per allevare giovani nostalgici, ignoranti della storia, affascinati dal proibito e dal folklore di un fascismo che non hanno nemmeno vissuto, a differenza di chi la guerra l’ha vissuta e ne porta le ferite. Beh, queste persone sono un’arma per i nostri nemici, perché diventano il loro strumento per attaccarci”. Una risposta che non sarebbe potuta essere più chiara. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ una Giorgiache prende posizioni piuttosto chiare quella che oggi parla sulle colonne de Il CorriereSera, salvo però rimanere mite nei fatti. Ai microfoni di Paola Di Caro la leader di Fratelli d’Italia prende posizioni molto chiare, impossibili da fraintendere: “immaginare che Fratelli d’Italia possa essere influenzato o peggio manovrato da gruppi di estrema destra è ridicolo e falso. E dico che queste campagne servono per allevare giovani nostalgici, ignorantistoria, affascinati dal proibito e dal folklore di un fascismo che non hanno nemmeno vissuto, a differenza di chi la guerra l’ha vissuta e ne porta le ferite. Beh, queste personeun’arma per i nostri nemici, perché diventano il loro strumento per attaccarci”. Una risposta che non sarebbe potuta essere più chiara. ...

Advertising

ciropellegrino : #Meloni sceglie di andare nella bambagia garantita da #Rete4 e accusa #Fanpage di «killeraggio politico» per… - lauraboldrini : Agghiacciante l'inchiesta di #Fanpage su Fratelli d'Italia. Emerge un quadro inquietante per la democrazia. Meloni… - ciropellegrino : Dopo quella giornalistica, di #Fanpage, anche una inchiesta giudiziaria, aperta dalla Procura di Milano, sulle opac… - FrancesDiBi : Con #Polexit il fronte #sovranista - da #Meloni alla #Lega in #Italia, passando per #LePen e #Zemmour in #Francia -… - ve10ve : @passionescatto Ministro Conte 2. competente e esperto. Michetti imbarazzante, impreparato, ologramma di Meloni e c… -