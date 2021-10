Peperoni gratinati | il contorno velocissimo e con sole 120 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 ottobre 2021): ilveloce con120La ricetta di oggi è facile, rapida ed economica. Non solo, è anche light, perché soddisfa il palato con pochissime calorie. Si tratta di deliziosiche sposano gusto e leggerezza in un miracolo di semplicità e misura, come spesso accade nella cucina italiana. Ma veniamo alla ricetta Gli ingredienti Per questo tripudio di colori e sapore ti servono: tre(rossi o gialli è meglio, ma solo per lo spettacolo); uno spicchio d’aglio; quanto basta di origano; quanto basta di prezzemolo; quanto basta di basilico; 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva; quanto basta di sale e pepe; un cucchiaio di pangrattato; un cucchiaio di pecorino grattugiato. La preparazione Si ...