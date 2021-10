“Pensavo volesse uccidermi”: la testimonianza di un uomo che ha conosciuto Angelo Izzo molto da vicino (Di sabato 9 ottobre 2021) L’intervista rilasciata da un operatore culturale al sito mowmag.com fa davvero rabbrividire. L’uomo, le cui iniziali sono G.P., racconta di aver lavorato ad un laboratorio teatrale con Angelo Izzo mentre era detenuto nel carcere di Campobasso. Come noto, Izzo è il responsabile del massacro del Circeo e anche del doppio omicidio di Ferrazzano. I due stavano producendo un libro a quattro mani, che si sarebbe chiamato “The Mob, la banda dei pariolini” e avrebbe narrato le vicende di un gruppo di giovani dell’alta borghesia romana degli anni ’70, che praticavano violenze sessuali nei confronti delle “pischelle”. LEGGI ANCHE => Al cinema, e in tv, con ‘La scuola cattolica’: cosa accadde davvero nel massacro del Circeo? “Era praticamente completato – racconta l’operatore culturale – Poi ho consegnato ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) L’intervista rilasciata da un operatore culturale al sito mowmag.com fa davvero rabbrividire. L’, le cui iniziali sono G.P., racconta di aver lavorato ad un laboratorio teatrale conmentre era detenuto nel carcere di Campobasso. Come noto,è il responsabile del massacro del Circeo e anche del doppio omicidio di Ferrazzano. I due stavano producendo un libro a quattro mani, che si sarebbe chiamato “The Mob, la banda dei pariolini” e avrebbe narrato le vicende di un gruppo di giovani dell’alta borghesia romana degli anni ’70, che praticavano violenze sessuali nei confronti delle “pischelle”. LEGGI ANCHE => Al cinema, e in tv, con ‘La scuola cattolica’: cosa accadde davvero nel massacro del Circeo? “Era praticamente completato – racconta l’operatore culturale – Poi ho consegnato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensavo volesse Parla l'unica persona che ha letto il suo libro di 400 pagine (inedito) sulla strage del Circeo: "Un giorno ho temuto volesse uccidermi?" ... faccia lei il prezzo'), per la prima volta ha accettato di parlarne in modo più approfondito, così come del suo rapporto con Angelo Izzo (' che un giorno pensavo volesse uccidermi ') e del lassismo ...

#BarVxL - Un caffè di fantasia insieme a Carletto E invece, come una parte di me si aspetto, il caro Mazzone è ben disposto, quasi volesse anche lui ... Già pensavo ai gastrite che me sarebbe venuta negli spogliatoi. Agli sguardi tristi di tutti. E ...

"Pensavo volesse uccidermi": la testimonianza di un uomo che ha conosciuto Angelo Izzo molto da vicino

