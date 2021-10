Pattinaggio di figura: buona la prima per Papadakis-Cizeron al Finlandia Trophy 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo oltre un anno sono tornati, finalmente, in gara Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. I danzatori, Vice Campioni Olimpici di Pattinaggio di figura, hanno infatti fatto il loro debutto stagionale ufficiale al Finlandia Trophy 2021, competizione internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series in scena alla Metro Areena di Espo fino a domenica 10 ottobre, piazzandosi saldamente al comando dopo la rhythm dance. Un programma molto fedele allo stile che li ha resi celebri quello proposto dagli atleti d’oltralpe, pattinato su un medley di John Legend ricco di movimenti interessanti e impreziosito da alcuni spunti tecnici notevoli, anche se i margini di miglioramento, come normale che sia in un periodo del genere, sono ancora giganteschi. Nello specifico i ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo oltre un anno sono tornati, finalmente, in gara Gabriella-Guillaume. I danzatori, Vice Campioni Olimpici didi, hanno infatti fatto il loro debutto stagionale ufficiale al, competizione internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series in scena alla Metro Areena di Espo fino a domenica 10 ottobre, piazzandosi saldamente al comando dopo la rhythm dance. Un programma molto fedele allo stile che li ha resi celebri quello proposto dagli atleti d’oltralpe, pattinato su un medley di John Legend ricco di movimenti interessanti e impreziosito da alcuni spunti tecnici notevoli, anche se i margini di miglioramento, come normale che sia in un periodo del genere, sono ancora giganteschi. Nello specifico i ...

