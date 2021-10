Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2021: la settima tappa si chiude nel segno della Russia. Tutti i qualificati alle Finali (Di sabato 9 ottobre 2021) Il dado è tratto. Si è conclusa con il libero individuale femminile la fase di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico. Dal ghiaccio dell’AG Eisarena di Linz (Austria), teatro dell’ultimo atto, l’ultima pattinatrice ad accaparrarsi il pass per le Finali di Osaka è stata la russa Sofia Muravieva. L’allieva di Evgenii Plushenko ha migliorato quanto fatto a Kosice firmando una prova pulita sotto ogni aspetto, imbastita da due doppi axel e sette salti tripli, tra cui due tripli lutz (uno combinato con il triplo toeloop) inseriti in zona bonus. Guadagnando un buon GOE nelle tre trottole, tutte rigorosamente di livello 4, la moscovita si è assicurata la vetta raccogliendo 138.53 (74.25, 64.28) per 211.11, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il dado è tratto. Si è conclusa con il libero individuale femminile la fase di qualificazione del circuito ISU-2022 di. Dal ghiaccio dell’AG Eisarena di(Austria), teatro dell’ultimo atto, l’ultima pattinatrice ad accaparrarsi il pass per ledi Osaka è stata la russa Sofia Muravieva. L’allieva di Evgenii Plushenko ha migliorato quanto fatto a Kosice firmando una prova pulita sotto ogni aspetto, imbastita da due doppi axel e sette salti tripli, tra cui due tripli lutz (uno combinato con il triplo toeloop) inseriti in zona bonus. Guadagnando un buon GOE nelle tre trottole, tutte rigorosamente di livello 4, la moscovita si è assicurata la vetta raccogliendo 138.53 (74.25, 64.28) per 211.11, ...

Advertising

SvSport1 : Pattinaggio Artistico. Sei medaglie per lo Skate Zinola 2000 al Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse - flemmaxo16 : visto che non ne sta parlando nessuno però è l'anno dell'italia nello sport. si stanno svolgendo i campionati del m… - bubblsesoo : eh ma la giustizia nel pattinaggio artistico.. - IceFabrizio : #ArtisticRollerSkating #WorldChampionship #Asunciòn Rebecca Tarlazzi= ?? - Sandysspizza : Non per dire ma abbiamo anche vinto i Mondiali di pattinaggio artistico!!! #rebeccatarlazzi #worldskating… -