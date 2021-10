Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2021 | Tarlazzi-Lucaroni leggendari! Gli azzurri conquistano l’oro per il sesto anno consecutivo

(Di sabato 9 ottobre 2021) La Regina e il Re delleiltitolo iridatonella specialità delle coppie. Ebbene sì. I favoritissimi del lotto, Rebeccae Luca, non htradito le aspettative, controllando in modo solido anche il segmento più lungo registrando il nuovo record mondiale nel totale e mandando in visibilio la Secretaria Nacional De Deportes di Asunciòn (Paraguay), splendido teatro dei Campionatidi. Una prova ben pattinata quella degli allievi seguiti da Annalisa Marelli e Luca D’Alisera dove, al netto di tre passaggi a vuoto nel twist, nella trottola sul tacco side by side e nella spirale (queste ultime due chiamate no level), h...

justisterica : intanto ad asuncion... podio tutto italiano ai mondiali di pattinaggio artistico, coppie senior ?? - SvSport1 : Pattinaggio Artistico. Sei medaglie per lo Skate Zinola 2000 al Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse - flemmaxo16 : visto che non ne sta parlando nessuno però è l'anno dell'italia nello sport. si stanno svolgendo i campionati del m… - bubblsesoo : eh ma la giustizia nel pattinaggio artistico.. - IceFabrizio : #ArtisticRollerSkating #WorldChampionship #Asunciòn Rebecca Tarlazzi= ?? -

... dopo tanti sacrifici, la soddisfazione di un'importantissima medaglia d'argento in Paraguay per queste ragazze che hanno gareggiato ad Asunción nei campionati mondiali di, ...Medaglia di bronzo ai Mondiali diin Paraguay per Letizia Ghiroldi, già argento agli Europei di Riccione.Medaglia di bronzo ai Mondiali di pattinaggio artistico in Paraguay per Letizia Ghiroldi, già argento agli Europei di Riccione ...Dopo l'argento conquistato agli Europei di Riccione, arriva un'altra medaglia pesante. In Paraguay anche la sorella Aurora ...