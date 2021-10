Paola Turani non riesce a trovare le parole | “Ora sono tutta per LUI…” FOTO

Advertising

francyxangels : RT @perchetendenza: 'Paola Turani': Perché ha dato alla luce il suo primogenito Enea Francesco - news_modena : Paola Turani è diventata mamma: è nato Francesco Enea - gcater01 : Giulia Valentina che la prende benissimo che Paola Turani non ha chiamato il figlio Giulio @NotGiuliaV - Whathell17 : @_ariannnn Sono veramente ossessionate e da qualsiasi loro tweet traspare una cattiveria inaudita. Mai seguita Paol… - annapisapasini : Un giorno mi spiegherete perché siete così accanite aggressivamente contro Paola Turani, quando potreste sempliceme… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

potrà finalmente appendere alla porta di casa il fiocco blu per la nascita del suo primo figlio: l'influencer ha dato l'annuncio questa mattina tramite i suoi social.E' un periodo straordinario per, che ha finalmente conosciuto 'l'indescrivibile felicità' di diventare mamma. Un sogno inseguito a lungo, voluto fortissimamente e scaturito dalla storia d'amore con il marito Ricky ...Paola Turan e Riccardo Serpella sono diventati genitori: finalmente, dopo tanta attesa, è nato il piccolo Enea Francesco ...Meghan Markle ha firmato un milionario contratto per Netflix ed è tenuta a fornire contenuti. L'ultima fatica della duchessa ex attrice sarebbe una serie tv per bambini. Ecco ...