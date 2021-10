Paola Turani: la prima foto del figlio Enea su Instagram (Di sabato 9 ottobre 2021) A poche ore di distanza dal lieto annuncio, Paola Turani ha voluto presentare il suo bambino, Enea Francesco, su Instagram. L’influencer ha pubblicato un tenerissimo primo piano del neonato, la cui somiglianza con la mamma, a partire dai grandi occhi azzurri, è già incredibile! Paola Turani è diventata mamma: il lieto annuncio, dato su Instagram poco più di un giorno fa, ha visto la gioia di tutti i followers dell’influencer, che hanno seguito con lei il lungo percorso per poter arrivare ad essere madre, partendo dalla battaglia contro l’infertilità e arrivando ai mesi intensi della gravidanza. La prima foto pubblicata dopo il parto è stato un ritratto di famiglia, insieme al marito Riccardo e con il piccolo Enea ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 9 ottobre 2021) A poche ore di distanza dal lieto annuncio,ha voluto presentare il suo bambino,Francesco, su. L’influencer ha pubblicato un tenerissimo primo piano del neonato, la cui somiglianza con la mamma, a partire dai grandi occhi azzurri, è già incredibile!è diventata mamma: il lieto annuncio, dato supoco più di un giorno fa, ha visto la gioia di tutti i followers dell’influencer, che hanno seguito con lei il lungo percorso per poter arrivare ad essere madre, partendo dalla battaglia contro l’infertilità e arrivando ai mesi intensi della gravidanza. Lapubblicata dopo il parto è stato un ritratto di famiglia, insieme al marito Riccardo e con il piccolo...

