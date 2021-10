Paola Turani ha partorito | le foto e il nome del figlio dell’influencer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) E’ nato ildie Riccardo Serpellini. Il primodella bellissima influencer è venuto alla luce ieri, venerdì 8 ottobre, alle 00.52. Il piccolo e la mamma stanno bene e la famiglia è più felice che mai! La gravidanza diera arrivata alla 41° settimana, superando la scadenza prevista dei medici. Una lunga attesa per conoscere il piccolo “Serpellino”, soprandato in onore del cogpaterno.ha: ecco come si chiama ilIldie Riccardo si chiama Enea Francesco Serpellini. Ad annunciarlo, in un dolcissimo post che ritrae la bella famiglia insieme per la prima volta, è ...