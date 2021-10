Paola Turani ha partorito | è nato il primo figlio | ecco il NOME e la FOTO

(Di sabato 9 ottobre 2021)potrà finalmente appendere alla porta di casa il fiocco blu per la nascita del suo: l’influencer ha dato l’annuncio questa mattina tramite i suoi social. Leggi anche:: perché è famosa e che lavoro fa? Quanti anni ha? Età, matrimonio, marito, incinta, Instagramha: come si chiama… L'articolo proviene da City Roma News.

E' un periodo straordinario per, che ha finalmente conosciuto 'l'indescrivibile felicità' di diventare mamma. Un sogno inseguito a lungo, voluto fortissimamente e scaturito dalla storia d'amore con il marito Ricky ...ha finalmente dato alla luce il suo piccolo Enea . Lei e suo marito, Riccardo Serpellini , lo aspettavano già da giorni ormai. Ma stanotte, la bellissima influencer ha dato alla luce il ...