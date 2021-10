Panico a Milano, tunisino pregiudicato aggredisce una ragazza, poi minaccia i passanti col coltello (Di sabato 9 ottobre 2021) Milano fuori controllo. I carabinieri hanno arrestato per rapina aggravata un 35enne di origine tunisina, pluripregiudicato per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione. I militari sono intervenuti in viale Montebello, dove l’uomo ha rapinato una ragazza di 26enne. Si è avvicinato, le strappato di mano il cellulare e nel tentativo di sottrarle la borsa a tracolla l’ha fatta cadere. Milano, un tunisino aggredisce una 26enne: è un pluripregiudicato Sentite le urla di aiuto della ragazza, alcuni passanti hanno rincorso e fermato il 42enne. Ma hanno dovuto lasciarlo quando ha estratto un coltello, minacciandoli. Le ricerche degli uomini dell’Arma hanno permesso di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021)fuori controllo. I carabinieri hanno arrestato per rapina aggravata un 35enne di origine tunisina, pluriper reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione. I militari sono intervenuti in viale Montebello, dove l’uomo ha rapinato unadi 26enne. Si è avvicinato, le strappato di mano il cellulare e nel tentativo di sottrarle la borsa a tracolla l’ha fatta cadere., ununa 26enne: è un pluriSentite le urla di aiuto della, alcunihanno rincorso e fermato il 42enne. Ma hanno dovuto lasciarlo quando ha estratto unndoli. Le ricerche degli uomini dell’Arma hanno permesso di ...

