Pallone d’Oro 2021: 5 italiani, ma perché manca il migliore? (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ufficializzazione dei candidati al Pallone d’Oro 2021 non ha fatto mancare perplessità, su tutte l’assenza di Federico Chiesa Dopo aver letto velocemente, ma criticamente, l’elenco dei candidati al Pallone d’Oro 2021, la domanda sorge subito spontanea: ma cosa dovrebbe fare di più Federico Chiesa? France Football e l’Equipe hanno infatti ufficializzato i 30 migliori giocatori al mondo che si contenderanno l’edizione annuale del premio più ambito. Non molte le sorprese, nel complesso, con il favorito Leo Messi che nell’anno dell’atteso trionfo con la camiseta dell’Argentina punta con decisione al settimo titolo. Possibilità ridotte pressoché allo zero per la sua nemesi portoghese. La stagione in chiaroscuro è una mannaia sulle ambizioni di Cristiano Ronaldo, il quale ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ufficializzazione dei candidati alnon ha fattore perplessità, su tutte l’assenza di Federico Chiesa Dopo aver letto velocemente, ma criticamente, l’elenco dei candidati al, la domanda sorge subito spontanea: ma cosa dovrebbe fare di più Federico Chiesa? France Football e l’Equipe hanno infatti ufficializzato i 30 migliori giocatori al mondo che si contenderanno l’edizione annuale del premio più ambito. Non molte le sorprese, nel complesso, con il favorito Leo Messi che nell’anno dell’atteso trionfo con la camiseta dell’Argentina punta con decisione al settimo titolo. Possibilità ridotte pressoché allo zero per la sua nemesi portoghese. La stagione in chiaroscuro è una mannaia sulle ambizioni di Cristiano Ronaldo, il quale ...

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - renatoarmandola : @PaoloCond Mi piacerebbe che fosse assegnato ogni anno anche un pallone d'oro alla carriera. Ci sono giocatori che… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #rassegnastampa di oggi, #9ottobre 2021 Pallone d'Oro, 5 candidati su 30 sono italiani: mai così tanti. 5 anni di Da… -