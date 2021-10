Pallanuoto | Euro Cup 2021-2022 | seconda vittoria per il Telimar che si qualifica ai quarti di finale

(Di sabato 9 ottobre 2021)storica quella arrivata oggi a Palermo, in casa, per il. Il secondo successo consecutivo nella fase a gironi diCup dimaschile infatti vale lazione aidigià aritmetica, senza attendere l’ultimo incontro di domani. I siciliani si sono imposti per 14-8 sul Sabac. Eccellente la performance della banda di Baldineti contro i serbi: mai in dubbio la, sin dai primi minuti del match. Ad esaltarsi è ancora una volta il nuovo acquisto Andrija Basic, a segno quattro volte. Le parole, riportate al Giornale di Sicilia, del presidente delMarcello Giliberti: “Nettacontro la forte compagine serba del Sabac, grazie ad una prestazione maiuscola da ...

Advertising

imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Pallanuoto Len Euro Cup, Telimar, batte anche il Sabac e vola ai quarti - - blogsicilia : #notizie #sicilia Pallanuoto Len Euro Cup, Telimar, batte anche il Sabac e vola ai quarti - - il_siracusano : Euro Cup, Ortigia piega il Sabadell. PIccardo:''Gara da Champions'' - #Pallanuoto - - zazoomblog : Pallanuoto Euro Cup 2021-2022: Ortigia-Astralpool Sabadell 10-9. Successo importantissimo per i siciliani -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Pallanuoto Len Euro Cup, Telimar supera l’esame di francese - -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Euro

La Telimar Palermo ha già centrato la qualificazione al prossimo turno diCup battendo Strasburgo. Ora tocca a Ortigia. Pareggiano Brescia e Savona in CL, tra poco di nuovo in ...Il campionato di serie A1, appena iniziato, si ferma subito per lasciare spazio alle secondo turno dei gironi di qualificazione della Champions League e dellaCup di. Si gioca fino a domenica 10 ottobre in sei concentramenti: 4 di Champions a Szolnok, Zagabria, Parigi e Spalato, 2 diCup a Palermo e Budapest. I campioni d'Italia della ...La Telimar Palermo ha già centrato la qualificazione al prossimo turno di Euro Cup battendo Strasburgo. Ora tocca a Ortigia. Pareggiano Brescia e Savona in CL, tra poco di nuovo in vasca ...Il Telimar entra nella storia. Dopo lo Strasburgo, la squadra allenata da Marco Baldineti batte anche il Sabac 14-8 e vola con una partita di anticipo ai quarti di finale della Len Euro Cup di pallanu ...