Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Noisy Le Sec-Brescia 11-16. Campioni d’Italia vicini al passaggio del turno (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue con un successo importantissimo il cammino del Brescia nel secondo turno turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella seconda giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana batte per 16-11 i transalpini del Noisy Le Sec. Partita in equilibrio dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 4-3 dai lombardi, poi i Campioni d’Italia schiacciano il piede sull’acceleratore, arrivando a metà gara avanti sul 9-6. Nella terza frazione il gap si allarga, con il Brescia che va sull’11-7, infine ultimo quarto con la formazione italiana in controllo fino al 16-11 finale. Sugli scudi capitan Presciutti, Lazic e Vapenski, autori di una ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue con un successo importantissimo il cammino delnel secondodi qualificazione alladi: nella seconda giornata del Girone E, che si sta giocando a Parigi, la compagine italiana batte per 16-11 i transalpini delLe Sec. Partita in equilibrio dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 4-3 dai lombardi, poi ischiacciano il piede sull’acceleratore, arrivando a metà gara avanti sul 9-6. Nella terza frazione il gap si allarga, con ilche va sull’11-7, infine ultimo quarto con la formazione italiana in controllo fino al 16-11 finale. Sugli scudi capitan Presciutti, Lazic e Vapenski, autori di una ...

