Palermo, il maltempo ha fatto crollare il timpano della chiesa dell’Origlione (Di sabato 9 ottobre 2021) Ingenti i danni causati dal maltempo a Palermo. Migliaia le segnalazioni de cittadini di box e strade allagate. Crollato anche il timpano della chiesa dell’Origlione. Chiusa la piazza antistante dai vigili del fuoco. Il crollo sarebbe stato causato da un fulmine che ha danneggiato la facciata dell’edificio ecclesiastico Il maltempo a Palermo e il crollo della chiesa dell’Origlione Il maltempo ha colpito duramente Palermo con decine di segnalazioni dei cittadini su box allagati e persone intrappolate nelle proprie auto. Uno dei danni più gravi causati dal maltempo è stato il distacco di porzioni di muratura del timpano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Ingenti i danni causati dal. Migliaia le segnalazioni de cittadini di box e strade allagate. Crollato anche il. Chiusa la piazza antistante dai vigili del fuoco. Il crollo sarebbe stato causato da un fulmine che ha danneggiato la facciata dell’edificio ecclesiastico Ile il crolloIlha colpito duramentecon decine di segnalazioni dei cittadini su box allagati e persone intrappolate nelle proprie auto. Uno dei danni più gravi causati dalè stato il distacco di porzioni di muratura del...

