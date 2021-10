Palermo-Foggia, da Nestorovski a Valente: gli ultimi precedenti al “Barbera” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Palermo domenica pomeriggio affronterà allo stadio Renzo Barbera il Foggia di Zeman, l'ultima volta i rosanero si imposero per 1-0 Leggi su mediagol (Di sabato 9 ottobre 2021) Ildomenica pomeriggio affronterà allo stadio Renzoildi Zeman, l'ultima volta i rosanero si imposero per 1-0

Advertising

Mediagol : Palermo-Foggia, da Nestorovski a Valente: gli ultimi precedenti al “Barbera” - desti_paradiso : I consigli di DP per il weekend (senza la B): Edo: Lecco-Padova (sabato 17:30) Marco: Pro Sesto-Pro Patria (domeni… - NewSicilia : Mentre in città si sogna per il possibile acquisto del club da parte di un fondo inglese, i rosanero di Filippi si… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo-Foggia: biglietti, botteghini pronti ad aprire' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, riaprono i botteghini: biglietti in vendita per il Foggia. I dettagli -