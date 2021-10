Paganese, Grassadonia: “Non ripeteremo gli errori di Campobasso” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Gianluca Grassadonia si aspetta una prova di forza dalla sua Paganese dopo la sconfitta con il Campobasso. Gli azzurrostellati scenderanno in campo domani (domenica) alle ore 17.30 al Marcello Torre contro il Catanzaro. Il tecnico ha analizzato in conferenza stampa quelli che sono stati i temi che hanno contraddistinto la settimana di vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni: Condizione – “Giorno dopo giorno si stanno aggregando i giocatori che hanno avuto problematiche nelle scorse settimane. C’è da valutare Piovaccari, lo faremo fino all’immediata vigilia”. Catanzaro – “Penso che il Catanzaro non abbia bisogno di presentazioni, è molto forte e attrezzato in tutti i reparti. Lotterà fino alla fine insieme al Bari e qualche altra squadra per la promozione in serie B”. Sconfitta a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Gianlucasi aspetta una prova di forza dalla suadopo la sconfitta con il. Gli azzurrostellati scenderanno in campo domani (domenica) alle ore 17.30 al Marcello Torre contro il Catanzaro. Il tecnico ha analizzato in conferenza stampa quelli che sono stati i temi che hanno contraddistinto la settimana di vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni: Condizione – “Giorno dopo giorno si stanno aggregando i giocatori che hanno avuto problematiche nelle scorse settimane. C’è da valutare Piovaccari, lo faremo fino all’immediata vigilia”. Catanzaro – “Penso che il Catanzaro non abbia bisogno di presentazioni, è molto forte e attrezzato in tutti i reparti. Lotterà fino alla fine insieme al Bari e qualche altra squadra per la promozione in serie B”. Sconfitta a ...

