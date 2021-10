Paddington 2 film stasera in tv 9 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)2 è ilin tv sabato 92021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:2 DATA USCITA: 9 novembre 2017 GENERE: famiglia, commedia, avventura ANNO: 2017 REGIA: Paul King: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Francesco Mandelli PAESE: UK DURATA: 95 Minutiin tv: ...