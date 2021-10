Ostia | sorvegliato speciale rapina una tabaccheria del centro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 ottobre 2021)– E’ stata sorpresa e aggredita da un uomo che, sotto minaccia, si è impossessato di circa 1.000 euro in contanti e di un centinaio di biglietti della lotteria “Gratta e Vinci”. E’ successo alla titolare di unaneldi, nella mattinata di venerdì 8 ottobre: in quel momento, la donna era sola nel negozio, e il ladro l’ha minacciata e costretta a cedergli l’incasso e i biglietti. Ma i carabinieri, raccolta nell’immediatezza del fatto la testimonianza della vittima ed incrociato il suo racconto con le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti ad individuare l’uomo, un 43enne romano, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura della sorveglianzadi Pubblica Sicurezza. L’uomo è stato rintracciato e bloccato in ...