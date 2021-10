Orti urbani, depavimentazioni e valorizzazione degli spazi verdi nel Pgt di Bergamo (Di sabato 9 ottobre 2021) Bergamo. Una Bergamo più sostenibile, grazie al miglioramento della qualità delle aree verdi, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ad azioni mirate di depavimentazione: è questa, in estrema sintesi, la risposta che emerge dal secondo laboratorio tematico voluto dal Comune di Bergamo nell’ambito del percorso di partecipazione in vista della stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio, lo strumento che definirà le politiche di sviluppo della città nei prossimi dieci anni. Sabato mattina, infatti, negli spazi del Polaresco, si è svolto il secondo dei tre appuntamenti voluti dall’Amministrazione per coinvolgere i cittadini intorno ai temi fondamentali del nuovo PGT: si è parlato di Bergamo Sostenibile, questo il titolo dell’incontro di oggi, momento di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021). Unapiù sostenibile, grazie al miglioramento della qualità delle aree, alladel patrimonio naturalistico e ad azioni mirate di depavimentazione: è questa, in estrema sintesi, la risposta che emerge dal secondo laboratorio tematico voluto dal Comune dinell’ambito del percorso di partecipazione in vista della stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio, lo strumento che definirà le politiche di sviluppo della città nei prossimi dieci anni. Sabato mattina, infatti, neglidel Polaresco, si è svolto il secondo dei tre appuntamenti voluti dall’Amministrazione per coinvolgere i cittadini intorno ai temi fondamentali del nuovo PGT: si è parlato diSostenibile, questo il titolo dell’incontro di oggi, momento di ...

andytava : @ConteZero76 @Lucia39134555 orti urbani - Tele_Nicosia : Comune di Enna e Istituto Agrario promuovono campi sperimentali e orti urbani e sociali in via Toscana a Enna Bassa - TuttoSesto : #Calenzano: avviso pubblico per la gestione degli orti urbani - TuttoSesto - - livein_news : #venezia: Bando per l’assegnazione a Campalto di orti urbani a valenza socia - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Bando | #OrtiUrbani ???? Bando per l’assegnazione a #Campalto di orti urbani a valenza sociale ?? -