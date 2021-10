Oroscopo Gemelli domani 10 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 9 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 10 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. La domenica che attende voi amici dei Gemelli sarà ancora leggermente complicato, ma almeno Venere sembra essere dalla vostra parte, migliorando leggermente la vostra vita amorosa. Tuttavia, l’opposizione di Mercurio renderà travagliata la vostra vita lavorativa, causandovi ritardi, blocchi e fastidi generici. Anche le vostre capacità di dialogo non saranno particolarmente accentuate, rendendo i vostri accordi poco vantaggiosi. Leggi l’Oroscopo del 10 ottobre per ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 10? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. La domenica che attende voi amici deisarà ancora leggermente complicato, ma almeno Venere sembra essere dalla vostra parte, migliorando leggermente la vostra vita amorosa. Tuttavia, l’opposizione di Mercurio renderà travagliata la vostra vita lavorativa, causandovi ritardi, blocchi e fastidi generici. Anche le vostre capacità di dialogo non saranno particolarmente accentuate, rendendo i vostri accordi poco vantaggiosi. Leggi l’del 10per ...

