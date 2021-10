“Oppenheimer”, nel 2023 il nuovo film di Christopher Nolan (Di sabato 9 ottobre 2021) Seppur con alti e bassi, tra i registi più apprezzati degli ultimi vent’anni compare senza dubbio il nome di Christopher Nolan. Il director e sceneggiatore britannico sin dal suo secondo lungometraggio (Memento) ha avuto modo di lavorare con attori di alto calibro come Carrie-Anne Moss (Matrix). Non gli ci volle molto per arrivare a condividere il set di Insomnia con mostri sacri come Al Pacino e il compianto Robin Williams. A garantirgli la sua fama sarà però la trilogia del Cavaliere Oscuro che ha visto Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne. Concluso il suo percorso con il pipistrello di Gotham City decise di tornare su sceneggiature più complesse con Interstellar e il più recente Tenet. Nolan è sicuramente un regista di una certa ecletticità e nel suo curriculum non ha voluto mancare di aggiungere la voce “film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Seppur con alti e bassi, tra i registi più apprezzati degli ultimi vent’anni compare senza dubbio il nome di. Il director e sceneggiatore britannico sin dal suo secondo lungometraggio (Memento) ha avuto modo di lavorare con attori di alto calibro come Carrie-Anne Moss (Matrix). Non gli ci volle molto per arrivare a condividere il set di Insomnia con mostri sacri come Al Pacino e il compianto Robin Williams. A garantirgli la sua fama sarà però la trilogia del Cavaliere Oscuro che ha visto Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne. Concluso il suo percorso con il pipistrello di Gotham City decise di tornare su sceneggiature più complesse con Interstellar e il più recente Tenet.è sicuramente un regista di una certa ecletticità e nel suo curriculum non ha voluto mancare di aggiungere la voce “...

