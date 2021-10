Oggi 9 ottobre preghiamo San Dionigi, dopo la morte trasporta la sua testa (Di sabato 9 ottobre 2021) È stato un momento incredibile, dopo la decapitazione lui stesso compie un gesto davvero straordinario. Secondo ciò che raccontano gli scritti, lui stesso avrebbe portato in mano la sua testa, dopo esser stato decapitato, a Saint Denis. Ma la storia sulla sua vita resta, comunque, misteriosa. Patrono della città di Parigi, nel luogo dove il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 9 ottobre 2021) È stato un momento incredibile,la decapitazione lui stesso compie un gesto davvero straordinario. Secondo ciò che raccontano gli scritti, lui stesso avrebbe portato in mano la suaesser stato decapitato, a Saint Denis. Ma la storia sulla sua vita resta, comunque, misteriosa. Patrono della città di Parigi, nel luogo dove il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

