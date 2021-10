“Oddio | che dolore” GF Vip 6 | il gioco tra i vipponi finisce male Incidente per Lulù

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)al GF Vip 6 poco prima dell’ottava puntata, in onda venerdì in onda venerdì 8 ottobre in prima serata con la conduzione di Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tanti i colpi di scena, gli contri e le sorprese per iche si trovano rinchiusi in casa dal 13 settembre. In nomination finiscono Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, i quali dovranno vedersela al televoto il prossimo lunedì. Durante l’ottavo appuntamento del GF Vip 6 uno dei concorrenti del reality show ha dovuto abbandonare la casa. Si tratta di Samy Youssef, sconfitto al televoto dal giornalista Rai Amedeo Goria. Il modello non ha trovato il biglietto di ritorno ed è definitivamente fuori dai giochi. Ma torniamo all’avvenuto poco prima della diretta di venerdì 8 ottobre, quando ...