Nuovo triste primato in Russia | mille morti da Covid in 24 ore

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 ottobre 2021) Inè stato registrato unrecord di mortalità per: 968 persone sono decedute in un giorno, secondo quanto riferito il 9 ottobre dalla sede operativa federale. In totale, dall'inizio della pandemia, sono morte 215.453 persone alle quali è stata confermata la diagnosi di-19.Nell'ultima giornata sono stati rilevati 29.362 nuovi casi di infezione da coronavirus, il massimo da dicembre 2020. In totale, in, secondo i dati ufficiali, dall'inizio della pandemia, 7.746.718 persone si sono ammalate di. A Mosca sono stati registrati 6001 nuovi casi di infezione da coronavirus in un giorno. Il giorno prima, il tasso di incidenza giornaliero a Mosca era di 4595 persone. Dal 9 luglio non si registrava un balzo del genere.