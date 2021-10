Nuove ombre… nere sulla Lega. Da Fanpage altro lavoro per i pm. Acquisita pure la seconda parte della video-inchiesta. M5S e Pd: Salvini e Meloni taglino i ponti con i fascisti (Di sabato 9 ottobre 2021) Mentre procedono le indagini della Procura di Milano basata sulla video inchiesta di Fanpage incentrata su FdI, con l’eurodeputato Carlo Fidanza e il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini indagati per riciclaggio e finanziamento in nero ai partiti (leggi l’articolo), si aggiunge un altro tassello: i pm hanno disposto ieri anche l’acquisizione dell’intero girato con cui è stata realizzata la seconda puntata sulla lobby nera dedicata alle infiltrazioni dell’ultra destra in alcuni ambienti di Via Bellerio. In particolare, nel servizio ripreso con le telecamere nascoste dal giornalista Salvatore Garzillo, che si è finto un imprenditore pronto a finanziare figure politiche di destra e mandato in onda anche da Corrado Formigli nella puntata di giovedì scorso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Mentre procedono le indaginiProcura di Milano basatadiincentrata su FdI, con l’eurodeputato Carlo Fidanza e il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini indagati per riciclaggio e finanziamento in nero ai partiti (leggi l’articolo), si aggiunge untassello: i pm hanno disposto ieri anche l’acquisizione dell’intero girato con cui è stata realizzata lapuntatalobby nera dedicata alle infiltrazioni dell’ultra destra in alcuni ambienti di Via Bellerio. In particolare, nel servizio ripreso con le telecamere nascoste dal giornalista Salvatore Garzillo, che si è finto un imprenditore pronto a finanziare figure politiche di destra e mandato in onda anche da Corrado Formigli nella puntata di giovedì scorso ...

