Nuova manifestazione contro il Green pass a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) organizzata da Forza Nuova 09 ottobre 2021 18:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) organizzata da Forza09 ottobre 2021 18:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Advertising

sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - BeaLorenzin : Inaccettabile manifestazione di violenza a #piazzadelpopolo !Solidarietà alle forze dell’ordine e alla #cgil attacc… - CervatoEmanuela : RT @ProfCampagna: 'Stasera ci prendiamo Roma!' (Forza Nuova, 09/10/2021) OGNI politico della Repubblica Italiana dovrebbe condannare lo s… - rep_roma : Manifestazione no Green Pass, protestano in 10 mila. Scontri e cariche contro la polizia. Forza Nuova: 'Stasera ci… - Emmepi50926579 : RT @MagisterZatta: @borghi_claudio Cioè stai dicendo che uno che va alla manifestazione con famiglia dovrebbe mettersi a far rissa con quel… -