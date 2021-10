Notte di passione Katia Ricciarelli fa calare il gelo al GfVip | nome | cognome e dettagli piccantissimi

(Di sabato 9 ottobre 2021) "Abbiamo avuto unadi". E la confessione piccante difailal Grande Fratello Vip. Dopo il gossip esploso lunedì scorso, con Giucas Casella che l'aveva stuzzicata con qualche battutina su avances, corteggiamenti e prestazioni sotto le lenzuola, l'ex moglie di Pippo Baudo esce allo scoperto e sotto il pressing selvaggio di Alfonso Signorini crolla, letteralmente. Tra lei e il mago ci sarebbe stato un fugace, bollentissimo flirt. "Dopo ero tutta in disordine. Ero languida... - spiega, testuale, la- Lui non se ne voleva più andare. Non dice la verità qua? Perché è un vigliacco". I rapporti tra i due ex amanti non sono dei migliori, e gli strascichi si avvertono ancora oggi, nella casa. ...

MaturaCoppia : notte di passione - zazoomblog : GFVip Katia Ricciarelli notte di passione con Giucas Casella. Lui conferma: La mia bandiera funziona sempre -… - infoitcultura : GFVip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella. E lui: «La mia bandiera funziona sempre» - spearbinslight : Rain passione stare a parlare di kazuha alle 2 di notte lo faccio sempre perchè inizio a fare matematica mentale pe… - Roberta20797187 : RT @GFantis: 'Insegui la tua passione come se fosse l'ultimo autobus della notte' Io sono orgogliosa di te e dei traguardi che stai raggiun… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte passione

È lì che questo materiale diventa una questone di sangue e, dove scompare il presunto ... Spicca la versione di Still Life : un urlo in unasenza stelle. 6 "Welcome Back My Friends, to ...Le nuove nomination Inoltre, la puntata vede il racconto delladitra Katia Ricciarelli e Giucas Casella, l'eliminazione di Samy Youssef e le nuove nomination. A rischio Raffaella Fico,...GFVip, Maria Teresa Ruta contro Amedeo Goria «Certe cose tienile per te. Sei ex non a caso». Il giornalista ha ricevuto come sorpresa di puntata la visita della sua ex moglie ...PADOVA - Lorenzo Pinizzotto, studente padovano di 16 anni, si è spento l’altra notte all’ospedale San Raffaele di Milano dopo il quarto trapianto di fegato. Un ...