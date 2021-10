"Non si fa così...". Renzi stronca Letta (e il nuovo Ulivo) (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteo Renzi è tranchant sull'idea del "nuovo Ulivo" di Enrico Letta, entrando a gamba tesa sul Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteoè tranchant sull'idea del "" di Enrico, entrando a gamba tesa sul Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte

Advertising

il_pucciarelli : Mai vista una cosa così. Bellissima. Un genuino interesse per il complesso mondo del lavoro e per le lotte. Anche i… - AlbertoBagnai : Ovviamente muto nei vent’anni precedenti. Il COVID non solo ha salvato Conte (che a fine 2019 stava per sbaraccare,… - CarloCalenda : Io ho detto cosa voterò io. Di più non sono titolato a fare. Ho dato la mia parola agli elettori che non avrei fatt… - mlpedo1 : RT @franco_ff2017: Sindacato di Polizia nomina Nunzia Schilirò Dirigente Nazionale, così non avrà più bisogno di alcun permesso prima di pa… - charly_sola : RT @PropagandaRigh1: La Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato più volte che la legge tedesca è superiore a quella europea ma non ha fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non così Elton John e Ed Sheeran, per la prima volta i due big insieme in un singolo di Natale: 'Vedrete, sarà fantastico' Sarà fantastico ': così Ed Sheeran annuncia il singolo in uscita nei prossimi mesi, prodotto dalla ... In un primo momento Sheeran avrebbe temporeggiato: una canzone natalizia non necessariamente fa ...

LEGGE ANTI - ABORTO TEXAS RIPRISTINATA/ Biden ko, ma ora la Corte Suprema... ... ' Questa corte non permetterà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un altro giorno ', aveva scritto nella sua sentenza. Il procuratore generale del Texas , il ...

Nella riforma fiscale non si parla di famiglia: ma così non funzionerà Famiglia Cristiana Sarà fantastico ':Ed Sheeran annuncia il singolo in uscita nei prossimi mesi, prodotto dalla ... In un primo momento Sheeran avrebbe temporeggiato: una canzone natalizianecessariamente fa ...... ' Questa cortepermetterà che questa scioccante privazione di un dirittoimportante continui un altro giorno ', aveva scritto nella sua sentenza. Il procuratore generale del Texas , il ...