No pass: attaccata sede Cgil, scontri con Polizia che carica i manifestanti e usa idranti (Di sabato 9 ottobre 2021) A Largo Chigi il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La Polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) A Largo Chigi il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere idel sit in No greenha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori. Laha poi azionato glidai blindati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Corriere : Landini: «Assalto alla sede della Cgil è un atto di squadrismo fascista» - Corriere : Landini: «Assalto alla sede della Cgil è un atto di squadrismo fascista» - Corriere : «Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fas… - Maurizio62 : RT @PiramideRossa: Ma il #fascismo non esiste dicono gli intellettualoidi di destra…dicono pure che le #squadracce non ci sono più. Il #fas… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Attaccata la sede della Cgil a Roma durante il Corteo dei No pass. Il segretario generale Maurizio Landini: 'Atto di squa… -