No Green Pass, scontri a Roma con la polizia durante il corteo: assaltata la sede della Cgil (Di sabato 9 ottobre 2021) Due manifestazioni e scontri con le forze a Roma durante la consueta manifestazione del sabato dei No Green Pass. Nella capitale sono due le manifestazioni in corso. Una in piazza del Popolo – con oltre 10mila persone – e l'altra partita da piazza Bocca della Verità. I primi momenti di tensione si sono verificati in piazza del Popolo, quando un manifestante è salito su un blindato e all'ingresso di via del Babuino c'è stato un lancio di sedie contro gli agenti schierati. scontri e lancio di fumogeni anche quando i manifestanti hanno incontrato il blocco di poliziotti e finanzieri schierati in assetto antisommossa per bloccare l'ingresso in piazzale Flaminio. Nel tentativo di aggirare il blocco i No Green Pass, tra cui molti elementi ...

