No Green Pass Roma | Letta | “Sciogliere Forza Nuova”

"È l'ora di Sciogliere Forza Nuova". Il segretario del Pd, Enrico Letta, si esprime così dopo le violenze e gli scontri legati alla manifestazione no Green Pass a Roma. La giornata è stata caratterizzata in particolare dall'assalto alla sede della Cgil. "Solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili", dice Letta. "Solidarietà. Inaccettabili le scene viste oggi a Roma. È ora di Sciogliere le organizzazioni neofasciste e arrestare chi ha commesso queste violenze. Ora basta", fa eco il leader di Azione, Carlo Calenda, su twitter.

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - dk768 : RT @DavidPuente: QAnon a Capitol Hill? No! No Green pass nella sede della CGIL a Roma. - dok2172 : RT @andreapezzi: A pochi giorni dall’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro, non posso non rimarcare la… -